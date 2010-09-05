Куда ушли деньги, выделенные на ликвидацию последствий наводнения?

В этом году в Тернопольской области прокуратура возбудила еще 7 уголовных дел по фактам нецелевого использования средств, выделенных на ликвидацию последствий июльского наводнения 2008 года.

Об этом сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора области Леся ДОЛИШНАЯ.

В частности, по результатам дополнительных проверок Тернопольским транспортным прокурором установлено, что служебные лица одного из сельсоветов Бучацкого района и предприятия по строительству дорог, зная, что работы по капремонту улиц в двух селах фактически не выполнены, внесли в акты приемки выполненных работ за декабрь 2008 года заведомо ложные сведения об их ремонте. Ущерб, нанесенный государству, составляет 400 тыс. грн. В отношении служебных лиц сельсовета и предприятия возбудили уголовное дело.

Согласно аналогичному факту Тернопольским транспортным прокурором возбуждено уголовное дело в отношении служебных лиц еще одного сельского совета Бучацкого района и служебных лиц ООО из Киева, которые внесли в акты приема выполненных работ по капремонту улиц села за декабрь 2008 года заведомо ложные сведения. Ущерб составляет 165 тыс. 275 грн.

Также прокурором Монастырисского района возбуждено уголовное дело за аналогичные нарушения в отношении служебных лиц сельского совета и служебных лиц киевского предприятия.

В целом на протяжении 2008-2010 годов органами прокуратуры области возбуждены 33 уголовных дела о совершении преступлений, связанных с ликвидацией последствий стихии в 2008 году.

Ущерб по направленным в суд уголовным делам составил 966 тыс. грн. Он полностью возмещен в ходе досудебного следствия.