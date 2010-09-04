В Луганске возложили цветы к памятнику жертвам ОУН-УПА

В Луганске состоялась церемония возложения цветов к Пилону Славы, Могиле Неизвестного солдата и памятнику жертвам ОУН-УПА по случаю 65-летия окончания Второй мировой войны и 67-й годовщины освобождения Луганской области от нацистов.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии приняли участие около 350 человек: руководство области, а также представители городов и районов, казачьих, ветеранских и общественных организаций. Также в возложении цветов приняли участие заместитель министра образования и науки Украины Ирина ЗАЙЦЕВА и народный депутат Владимир ЛАНДИК.

По информации Управления по вопросам внутренней политики и связям с общественностью облгосадминистрации, Луганская область была захвачена фашистами в июле 1942 года. В областной центр вражеские войска ворвались 17 июля 1942 года. Город Луганск был освобожден от фашистских захватчиков только 14 февраля 1943 года, он находился в оккупации 212 дней. К марту 1943 года были освобождены 29 районов области, а в сентябре территория области была полностью очищена от захватчиков.

За время оккупации на территории области нацистскими властями было убито около 100 тыс. чел. Более 70 тыс. жителей области были вывезены на принудительные работы в Германию.