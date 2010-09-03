Китай вложит $950 млн в железную дорогу из Киева в Борисполь

Китайские банки предоставят кредит в 1 миллиард долларов на строительство железнодорожной ветки, которая свяжет украинскую столицу и международный аэропорт "Борисполь", сообщает Синьхуа.

Президент Украины Виктор Янукович сейчас находится с официальным визитом в Китае, который завершится 5 сентября. Согласно подписанному в четверг в присутствии глав двух стран соглашению, китайская сторона построит железнодорожную ветку до аэропорта длиной 30 километров.

Общие инвестиции в создание ветки составят 950 миллионов долларов. По соглашению, на реализацию проекта Китайский банк развития и Индустриально-коммерческий банк Китая предоставят кредит на общую сумму в 1 миллиард долларов. Условия кредита не сообщаются, замечает РИА "Новости". Генеральным подрядчиком проекта выступит компания China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (CMCEC).

Строительство планируется начать в 2011 году и завершить через три года. Помимо строительства китайская сторона будет ответственна за обучение персонала и обеспечение качества работы новой магистрали.