Внуки донецкого губернатора учат украинский - чтобы стать Президентом

Председатель Донецкой облгосадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК заявляет, что его внуки учатся в гимназии, где предметы преподаются на украинском языке, для того, чтобы иметь возможность впоследствии стать Президентом Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

На вопрос, чьим было решение отдать внуков на обучение в украинскую гимназию, губернатор ответил, что это была воля их родителей.

А.БЛИЗНЮК подчеркнул, что полностью поддерживает данное решение, и посетовал, что в советское время его сыновья были освобождены от изучения украинского.

«Это был выбор их родителей: моих сыновей и моих невесток», - сказал губернатор. И отметил, что, по его мнению, «не давая возможность знать родного языка, вы лишаете права своего ребенка в последствие быть президентом Украины». При этом А. БЛИЗНЮК добавил: «Поэтому мои внуки учатся в лицее на украинском языке».

Как сообщал УНИАН, 18 августа А.БЛИЗНЮК заявлял, что на предстоящей сессии Донецкого облсовета будет заново принято решение о развитии русского языка в регионе, «которое на 100% будет законным и никакой суд впредь не сможет это опротестовать, а политиканские моменты и поднятие чего-то там на щит – это неправильно». Об этом он сказал в ответ на то, что Донецкий апелляционный административный суд отменил решение областного совета от 18 мая 2006 года «О создании условий для развития русского языка в Донецкой области». Данное решение суд принял 16 июля 2010 года.

По данным управления и науки Донецкой ОГА, в 2009-2010 учебном году в регионе в общеобразовательных школах на украинском языке обучалось 43,3% школьников. Так, например, в Донецке из 154 учебных заведений 16 школ – с украинским языком обучения, а в 18 школах открыты отдельные классы, где ведется обучение на государственном языке.

В то же время, в таких городах как Ясиноватая, Ждановка, Кировское нет ни одной школы, обучение в которой проходило бы полностью на украинском языке.