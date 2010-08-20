На территории ДонНУ возобновлено незаконное строительство

После увольнения ректора на территории Донецкого Национального университета возобновлено незаконное строительство.

Как передает корреспондент УНИАН, с 18 августа 2010 года ООО «Альфа-спорт» возобновило строительные работы на земельном участке, который находится в постоянном пользовании Донецкого Национального университета между общежитиями №2 и №3 по ул. Р.Люксембург.

В ректорате университета подтвердили, что на сегодняшний день ООО «Альфа-спорт» не имеет никаких документов на проведение строительных работ по этому адресу, так как все многочисленные суды с обжалованием были выиграны ДонНУ и Донецким горисполкомом. Так, начиная с момента строительства в 2007 году, сначала суд вынес постановление о приостановке всех строительных работ, а затем признал самозахватом земли ДонНУ фирмой «Альфа-спорт», отменил выделение 100 кв. метров земли университета под это строительство и вынес решение о расторжении договора аренды между Донецким горсоветом и ООО «Альфа-спорт». Все апелляционные и кассационные жалобы ООО «Альфа-спорт» судами были отклонены и решение о расторжении договора аренды вошло в законную силу.

Суды вынесли решения в пользу университета, но исполнительная служба так ничего не сделала, подчеркнули в ректорате ДонНУ.

Комментируя нынешнюю ситуацию, экс-ректор Донецкого Национального университета Владимир ШЕВЧЕНКО, который сегодня остался заведующим кафедрой прикладной механики и компьютерных технологий математического факультета университета, сказал, что последние 3 года он боролся за возвращение этой отобранной у вуза земли, и понимает, что за этим беззаконием стоят чьи-то бизнес-интересы.

«Здесь какой-то заговор», - сказал В.ШЕВЧЕНКО, подчеркнув, что этот земельный участок государственный и его, в соответствии с Земельным кодексом, «никто не имеет права забирать и отдавать под какие-то другие нужды, даже вузу запрещено ее отдавать – она находится под защитой государства».

Он также подтвердил, что «три дня тому назад там возобновили строительные работы, поставили строительные леса и начали облицовку корпуса, но у них разрешения на это нет, это все самовольно». «Есть решение суда, есть решение горисполкома… Это длится почти 3 года, шла тяжба, но конечный суд Хозяйственный и Верховный вынесли решение о том, что незаконно занята территория. И город в связи с этим принял соответствующее решение, и прокуратура давала соответствующее предписание», - объяснил В.ШЕВЧЕНКО. При этом он добавил: «Было решение суда о расторжении договора аренды, но ничего практически не сделано, не смотря на то, что я мэру ЛУКЬЯНЧЕНКО трижды оставлял письмо со своей подписью и подписью председателя профкома сотрудников и студентов университета… Решение суда не приведено в исполнение и земля фактически не возвращена университету».

В.ШЕВЧЕНКО уточнил, что в планах фирмы «Альфа-спорт» стояло строительство магазина с отделами по продаже спиртных и табачных изделий, что уже противоречит закону, так как все находится в недопустимой близости к учебному заведению и студенческим общежитиям.

Отвечая на вопрос УНИАН, можно ли связать отставку с должности ректора университета с решением этих земельных вопросов, В.ШЕВЧЕНКО сказал: «Можно…. Я могу допустить все, что угодно». И добавил, что, он, решая вопрос о сохранности университетской земли, не давал покоя ни правоохранителям, ни руководству города.

Кроме того, В.ШЕВЧЕНКО сообщил, что сегодня многие его предостерегают от подачи своей кандидатуры на конкурс по избранию ректора ДонНУ.

«Меня все-время предупреждают, чтобы я не принимал участие в конкурсе, а то мне еще хуже будет», - сообщил экс-ректор, но подчеркнул, что он уже принял твердое решение об участии в конкурсе.

«Еще в июне коллектив университета принял решение и рекомендовал меня на избрание ректором, и кадровая комиссия министерства образования в конце июня тоже меня рекомендовала… Поэтому, если со мной не произойдет никаких чрезвычайных обстоятельств, я буду подавать свою кандидатуру на конкурс. Я должен исполнить доверие коллектива, которое мне оказали в июне», - заключил В.ШЕВЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 29 июля министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК прибыл в Донецк и, не получив от ректора Донецкого национального университета В.ШЕВЧЕНКО добровольного согласия на освобождение от должности, уволил его своим приказом.

По словам В.ШЕВЧЕНКО, Д.ТАБАЧНИК встретился в университете с деканами факультетов, с преподавательским составом, который задействован сейчас в работе приемной комиссии, пообщался с представителями профсоюза. Экс-ректор утверждает, что все опрошенные министром были не согласны с отставкой, однако Д.ТАБАЧНИК все равно подписал приказ о его освобождении от должности, тем самым нарушил сложившиеся традиции в министерстве и процедуру увольнения и назначения ректоров.