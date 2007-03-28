Янукович хочет, чтобы Ющенко встречался с судьями КС в его присутствии

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во избежание разговоров о давлении на Конституционный Суд должен проводить встречу с судьями КС при участии председателя Верховной Рады и премьера.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня перед началом заседания правительства.

«Я и сегодня хотел бы сказать: для того, чтобы снять эти вопросы и это не выглядело как давление какого-либо института власти, лучше такие встречи проводить Президенту, председателю Верховной Рады и премьер-министру совместно, поскольку этот процесс касается всех ветвей власти. Тогда будут сниматься любые вопросы, связанные с давлением на КС», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что такое предложение будет внесено для председателя КС, чтобы следующая встреча, если она необходима, проводилась в таком составе.

По убеждению премьера, нужно рассмотреть вопрос относительно создания условий для работы КС.

“То есть, те политические процессы, которые сейчас идут в государстве, они, условно говоря, загоняют КС в довольно сложное положение, потому что накапливаются дела, технология рассмотрения этих вопросов требует много времени», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время он отметил, что многие дела являются «надуманными» и большую часть можно решить политическим путем, а не в КС.

По мнению главы правительства, этот вопрос нужно обсуждать для того, чтобы не перегружать Конституционный Суд и создавать условия для его работы, чтобы любое давление на судей было невозможным.

Как сообщалось, 26 марта представители фракции Партии регионов заявили, что Президент В.ЮЩЕНКО вызывал к себе судей Конституционного Суда, и назвали это давлением на судей со стороны главы государства.

В частности, депутат Григорий ИЛЬЯШОВ заявил, что «Президент не имел права этого делать. Это - форма давления на судей при осуществлении ими своих полномочий».

Также заместитель председателя фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ добавил, что Президент Украины может проводить консультации и совещания только со своим представителем в КС.

Между тем 27 марта В.ЮЩЕНКО по инициативе судей КС провел с ними встречу. На ней глава государства, в частности, выразил уверенность, что деятельность Конституционного Суда будет оставаться вне политики. В.ЮЩЕНКО призывал судей КС безотлагательно рассмотреть и решить вопросы, получившие общественную огласку.

В свою очередь юристы и политики выразили уверенность, что Президент Украины имеет право встречаться с судьями КС.

В частности, член Высшего совета юстиции Украины, председатель Всеукраинского юридического совета Союза юристов Украины Степан ГАВРИШ отметил, что “Президент как гарант Конституции, как гарант независимости и суверенитета, имеет право на то, чтобы определять собственную позицию и выслушивать позицию любого конституционного органа, включая Конституционный Суд”.