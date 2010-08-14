После переговоров с МВФ Минэкономики ждет замедления инфляции

Министерство экономики Украины ожидает замедление темпов инфляции в 2010 году до 12% с 12,3% в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам директор департамента развития секторов экономики Министерства экономики Украины Олег ПЕНДЗИН.

По его словам, что министерство обновило оценку динамики цен по итогам переговоров с Международным валютным фондом (МВФ).

Как сообщал УНИАН, в Украине дефляция в июле 2010 года по отношению к июню составила 0,2%, с начала года (к декабрю 2009 года) инфляция составила 3,1%, к июлю 2009 года – 6,8%. В январе-июле 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года инфляция составила 9,3%.