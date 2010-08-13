За смерть пяти детей в Нежинском интернате сядет медработник?

Нежинская межрайонная прокуратура во исполнение поручения Президента Украины о проверке ситуации в интернате для детей с нарушениями центральной нервной системы в г. Нежин Черниговской области, где зарегистрирована смерть пятерых воспитанников, возбудила 12 августа по данному факту уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 137, ч.2 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей и ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Расследование по делу порученной следственно-оперативной группе и принято в производство прокуратурой Черниговской области.

На данное время осуществлен осмотр места события, назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся допросы персонала дома-интерната.

Ход досудебного следствия взят на контроль Генеральной прокуратурой Украины.

Как сообщал УНИАН, в Нежинском детском интернате, где находятся дети с поражениями центральной нервной системы, 11 августа зарегистрирована смерть пятерых детей.

Все умершие в возрасте от 10 до 19 лет.

Кроме того, на утро 12 августа в реанимации Нежинской городской больницы находились 4 ребенка. По данным врачей, состояние больных - тяжелое.

По словам главного санитарного врача области Николая ДОНЦА и начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Владимира ЯЩЕНКО, предварительная причина смерти – острая респираторная ротавирусная инфекция.