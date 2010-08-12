В киевских аптеках продают препарат для похудения с наркотиком?

Прокуратурой столицы организованы проверки реализации через аптечные заведения несертифицированного препарата для похудения китайского производства, который содержит психотропное вещество «сибутрамин».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры столицы, уголовное дело по данному факту уже возбуждено Деснянским райуправлением милиции.

В настоящее время подобные проверки продолжаются в Голосеевском, Святошинском районах города.