Мостом из Крыма в Россию займется рабочая группа

Кабинет Министров Украины распоряжением от 4 августа 2010 № 1595-р создал Межведомственную рабочую группу по вопросам строительства транспортного мостового перехода через Керченский пролив.

Текст документа размещен на сайте правительства.

Председателю рабочей группы поручено утвердить план мероприятий по организации строительства транспортного мостового перехода через Керченский пролив. Главой группы назначен министр транспорта и связи Константин ЕФИМЕНКО, его заместителями – заместитель министра регионального развития и строительства Игорь СОКОЛОВ и заместитель министра экономики Александр СУХОМЛИН.

В состав группы также вошли представители Министерства транспорта и связи, «Укравтодора», Госпогранслужбы, Министерства иностранных дел, правительства Крыма, Фонда госимущества и других ведомств.