Эксперт: ситуация на полигоне в Лозовой - угрожающая

На военном арсенале в Лозовой будут приняты меры, чтобы не допустить пожаров или быстро их гасить в случае возникновения. Соответствующее распоряжение дал министр обороны.

Недавно на военном арсенале в Харьковской области уже дважды происходило самозагорание фосфорных мин. Министр обороны Михаил Ежель, который в субботу посетил объект, заявил, что будет сделано все возможное, чтобы не допустить пожара на арсенале.

Ситуация на полигоне – угрожающая, считают эксперты. Как сказал в интервью Deutsche Welleдиректор военных программ центра имени Разумкова Николай Сунгуровский: «Ситуация - достаточно критическая. Все зависит от того, в каком состоянии территория полигона и вокруг. Очень сложно бороться с природой, когда такая жара. Факторов распространения пламени много. Насколько я знаю, на полигоне выполняют государственную программу по обеспечению взрывопожарной безопасности».

С понедельника к патрулированию арсенала дополнительно привлекут военных Харьковского гарнизона. Кроме того, в состоянии готовности будет находиться и техника, необходимая для тушения пожаров. Как ожидается, в ближайшее время на территории арсенала начнутся саперные работы. Министр обороны сообщил о выделении на это свыше 20 миллионов гривен.

Николай Сунгуровский считает, что все зависит от количества средств и их целевого использования: «Многое зависит от того, как относятся к решению вопроса. Если бы задача была – за определенный промежуток времени избавиться от остатков снарядов и были бы выделены средства, это было бы сделано. А когда вопрос стоит – получить коммерческую выгоду, в процесс вмешиваются посреднические структуры, которые затягивают этот процесс, все дело от этого страдает».

В Украине, по словам эксперта, очень много боеприпасов, которые сохраняются под открытым небом. На территории арсенала в Лозовой сейчас сохраняется около 2 тысяч тонн боеприпасов, а также разбросано вокруг после взрывов 2008 года приблизительно 41 тыс. тонн.