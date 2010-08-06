Пентагон отказался принять заявку Антонова на участие в тендере

Министерство обороны США приняло к рассмотрению только две заявки от участников тендера ВВС на поставку самолетов заправщиков нового поколения KC-X, сообщает Лента.ру со ссылкой на Aviation Week. Заявка консорциума американской компании US Aerospace и украинского Авиационного научно-технического комплекса имени Антонова принята не была. По словам пресс-секретаря Пентагона Джеффа Морелла (Geoff Morrell), заявка "Антонова" поступила после истечения срока подачи документов на участие в тендере.

Компания US Aerospace 2 августа 2010 года подала в Главное контрольное управление США протест на отказ Пентагона рассматривать ее заявку. Согласно заявлению компании, руководство, ответственное за проведение тендера KC-X, проигнорировало заявку консорциума. По данным US Aerospace, курьер с заявкой консорциума прибыл в штаб-квартиру KC-X в 13:30 9 июля 2010 года, ровно за полчаса до окончания приема документов. При этом служащие базы ВВС Райта-Паттерсона, где и расположена штаб-квартира KC-X, отказались его впустить, из-за чего курьер сумел отдать документы только в 14:05 по местному времени.

Согласно заявлению Пентагона, никакие причины опоздания не являются уважительными. "Это тендер на 30-40 миллиардов долларов, а не школьное расписание. Срок исполнения здесь важен", - отметил Морелл.

Участниками тендера KC-X, чьи заявки приняты к рассмотрению, стали американский авиастроительный концерн Boeing и EADS. Европейский концерн прислал пакет документов 8 июля 2010 года. Причем заявка была направлена в двух копиях авиапочтой и курьером. Концерн поступил так, чтобы документы были гарантированно доставлены по назначению. Курьер от Boeing привез заявку в девять часов утра 9 июля по местному времени.