После решения Путина в США выросли цены на пшеницу

В США сегодня зафиксирован рекордный за последние два года скачок цен на пшеницу, вызванный решением России ввести временный запрет на экспорт зерновых до 31 декабря 2010 г. в связи с засухой в стране. Стоимость пшеницы взлетела за одну торговую сессию на 4,4%, так, что цена зерна с поставкой в сентябре 2010 г. превысила отметку в 8,21 долл. за 1 бушель (27 кг), передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Reuters.

На азиатских торговых площадках фьючерсы на пшеницу с начала дня также успели продемонстрировать существенное повышение - на 4,8%.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр РФ Владимир Путин сообщил о том, что правительство РФ приняло решение ввести временный запрет на экспорт зерна и производимых из него товаров в связи с засухой.