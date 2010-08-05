Предприниматель получил 10 лет за конвертационный центр

За неуплату налогов частный предприниматель из Полтавской области приговорен к 10 годам лишения свободы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил пресс-офицер Управления налоговой милиции ГНА в Полтавской области Дмитрий СКОБЕЛЬСКИЙ.

По его словам, в начале 2008 года в поле зрения налоговиков попал частный предприниматель из Кременчуга, который покупал и продавал строительные материалы, предоставлял строительные и транспортные услуги. “Налоговиков тогда заинтересовало отсутствие у частного предпринимателя любых складских и других помещений, отсутствии наемных работников и автотранспорта. При проведении оперативных мероприятий сотрудники налоговой милиции выяснили, что в действительности частный предприниматель вместо осуществления торговли строительными материалами предоставлял услуги по конвертации денежных средств”, - сказал Д.СКОБЕЛЬСКИЙ.

По его словам, деятельность конвертационного центра была прекращена, возбуждено уголовное дело за преднамеренное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.