В банде "черных трансплантологов" были ведущие врачи киевской клиники

Департаментом по борьбе с киберпреступностью и торговлей людьми МВД Украины во взаимодействии с Госпогранслужбой ликвидирована транснациональная преступная группировка, которая занималась незаконной трансплантацией почек. В состав группировки входили четыре ведущих врача киевской клиники им. Шалимова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник ДБКТЛ МВД Украины Юрий КУЧЕР.

По его словам, в эту ОПГ входили 12 человек, руководил которыми гражданин Израиля.

Установлено, что эта ОПГ около трех лет с помощью сети Интернет вербовало и перемещало за границу в Азербайджан и Эквадор граждан Украины, России, Молдовы, Беларуси и Узбекистана с целью изъятия у них почек для последующей трансплантации зажиточным реципиентам в Израиле, странах Европы и Азии.

Также операции по «черной трансплантологии» иногда проводились украинскими врачами в Киеве, а иногда они выезжали для оказания «медицинской помощи» за границу,

Как правило, донорами становились малообеспеченные граждане, которым предлагали продать свою почку за 10 тыс. дол., при этом самый больший «спрос» имели доноры-женщины в возрасте от 18 до 25 лет, которые имели хорошее состояние здоровья.

Как отметил Ю.КУЧЕР, в настоящее время установлено, что почки таким образом были изъяты почти у 50 человек, впрочем, скорее всего, количество таких людей увеличится, поскольку сейчас изучаются изъятые у задержанных черновые записи с данными других людей.

По словам Ю.КУЧЕРА, за каждую операцию реципиент платил организаторам от 100 до 200 тыс. долларов. В свою очередь, в частности, украинские хирурги получали за свои «услуги» от 10 до 20 тыс. дол. А общий оборот средств от такого бизнеса составлял приблизительно 18 млн. дол. в год.

Всего же, как установлено в настоящее время, члены группировки за время своей деятельности заработали более 40 млн. дол.

Отвечая на вопрос, будет ли иметь это уголовное дело логическое завершение в суде, Ю.КУЧЕР выразил убеждение, что такая перспектива есть, поскольку правоохранительные органы имеют в своем распоряжении, как заявления отдельных пострадавших, так и другие доказательства.

Отвечая на уточняющий вопрос, касающийся украинских врачей, начальник департамента отметил, что у одного из них во время обыска были изъяты наличными 200 тыс. дол. и еще немалая сумма в валюте была на банковском счете. Кроме того, этот человек имел автомобили престижных марок, дома в пригороде Киева.

В настоящее время относительно членов группировки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение в отношении человека) Уголовного кодекса Украины.