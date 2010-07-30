Во Львове туристов будет охранять милиция

Во Львове в привлекательных для туристов местах будут работать дополнительные патрульные бригады, для обеспечения безопасности туристов и предотвращения возможных случаев хулиганства.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отмечается в сообщении, в результате тесного сотрудничества с гидами-экскурсоводами Львова и основываясь на результатах социологических опросов туристов, управление культуры и туризма Львовского городского совета определило основные объекты, привлекательные для туристов, ключевые места пересечения туристических маршрутов в городе и места скопления туристических групп.

«С целью обеспечения правопорядка, предотвращения фактов попрошайничества и хулиганства в местах наибольшей концентрации туристических потоков на территории города - управление культуры и туризма обратилось во Львовское городское управление ГУМВД Украины во Львовской области с ходатайством о выделении дополнительных патрульных бригад», - отметил в комментарии УНИАН начальник отдела туризма Львовского городского совета Оксана МИСЬКОВИЧ.

По ее словам, вопрос обеспечения правопорядка на территории города Львова в местах пересечения туристических маршрутов и безопасности туристов взят Львовским городским управлением ГУМВД Украины во Львовской области на постоянный контроль, для этого разработан ряд оперативных мероприятий.

«Для предотвращения нарушений общественного порядка и преступлений Львовское городское управление ГУМВД Украины во Львовской области дало соответствующие указания начальникам территориальных райотделов милиции Львова и командиру батальона патрульной службы при ЛГУ об осуществлении комплекса оперативно-профилактических мероприятий по обеспечению надлежащего правопорядка в данных местах. Обязаны также участковые инспекторы милиции и работников криминальной милиции по делам детей постоянно проводить соответствующую профилактическую работу с молодыми лицами, которые собираются или проживают в местах концентрации туристических потоков с целью предотвращения совершения ими правонарушений», - рассказал в комментарии агентству в.о начальника управления Львовского городского управления ГУМВД Украины во Львовской области Станислав БРОНЕВИЦКИЙ.