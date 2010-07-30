В Сумской области вырос уровень преступности

В Сумской области с начала года уровень преступности вырос на 16%.

Как сообщил УНИАН заместитель прокурора Сумской области Петр ЛИЩИШИН, на фоне роста общего уровня преступности в целом по государству на 32,7%, в Сумской области с начала года динамика роста преступности не превышает 16%, а процент раскрытия преступлений увеличился с 71,7 в 2009 году до 79% в текущем, в том числе тяжких и особо тяжких – с 63,3 до 73,6%.

Всего же в первом полугодии этого года в Сумской области зарегистрировано 5035 преступлений, что на 664 (или на 15,2%) больше, по сравнению с аналогичным периодом 2009 г.

Рост преступности наблюдается во всех районах, за исключением Буринского, Великописарёвского, Ямпольского, Ковпаковского в городе Сумы и в областном центре в целом.

В то же время в Ахтырском районе уровень преступности вырос на 78,4%, в Шосткинском – на 49,2%, у Белопольском – на 45,9%, в Сумском – на 44,2% и в Недригайловском – на 40,4%.

В три раза увеличилось количество преднамеренных поджогов имущества, почти вдвое – краж частного имущества, более чем на половину – мошенничеств, на 20% – тяжких телесных повреждений со смертельными исходами.

Недостаточным является противодействие преступлениям в области экономики, которые разоблачены почти на 14% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, отметили в прокуратуре.