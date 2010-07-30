Срок регистрации мопедов и скутеров продлили

Срок обязательной регистрации скутеров и мопедов продлен до 1 ноября, сообщает пресс-служба Департамента ГАИ МВД Украины со ссылкой на постановление правительства №1371 от 23 июля в 2010 г. В МВД напоминают, что эту процедуру планировалось осуществить до 1 июля этого года. Однако учитывая, что по определенным причинам регистрация таких транспортных средств официально начата лишь с 9 июня, срок оформления продлили.

Согласно требований постановления КМУ, первая регистрация скутеров и мопедов, которые были приобретены до 1 января 2010 года, может проводиться без предоставления владельцем документов на право собственности, лишь на основании соответствующего заявления. А вот водители, которые приобрели мопед или скутер в 2010-ом, для официального оформления должны предоставить документы, которые подтверждают законность их приобретения (счет, биржевые соглашения и тому подобное).

Кроме того, для управления двуколесной техникой с объемом двигателя до 50 см3, водителям необходимо иметь водительское удостоверение категории «А1», напоминает пресс-служба ГАИ. Получить их могут все желающие, которые достигли 16-летнего возраста и прошли соответствующее обучение. Госавтоинспекция Украины советует водителям отнестись серьезно к изменениям в законодательстве, и не затягивать ни с регистрацией, ни с получением удостоверения соответствующей категории.