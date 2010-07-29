Азаров подписал бюджет Пенсионного фонда с дырой в 27 миллиардов

Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2010 год.

Текст соответствующего постановления № 626 от 21 июля за подписью премьер-министра Николая АЗАРОВА размещен на Правительственном портале.

Доходы Пенсионного фонда в 2010 году будут составлять 165,686 млрд. грн., в том числе собственные поступления - 124,815 млрд. грн.

При этом расходы запланированы на уровне 192,282 млрд. грн. Покрытие дефицита средств Пенсионного фонда на уровне 26,595 млрд. грн. будет происходить за счет средств государственного бюджета.