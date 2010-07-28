По Киеву идет Крестный ход
12:24, 28 июля 2010Общество
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По случаю годовщины Крещения Киевской Руси-Украины
Около 5 тысяч священников и сторонников Украинской православной церкви Киевского патриархата проводят Крестный ход в столице по случаю годовщины Крещения Киевской Руси-Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, Крестный ход начался от Кафедрального Владимирского собора УПЦ КП, теперь колонна движется по улице Владимирской в сторону Владимирской горки.
В начале колонны идут священники, которые держат хоругви и иконы.
Движение по Владимирской улице на данный момент перекрыто в сторону Софийской площади, сотрудники милиции сопровождают колонну верующих.
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