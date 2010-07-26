В лечебном учреждении организовали производство метамфетамина

Вступил в силу приговор Ровенского городского суда по уголовному делу, возбужденному СБУ в отношении членов преступной организованной группировки, которые в Ровно создали нарколабораторию по изготовлению синтетических наркотиков.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что в начале 2009 года трое местных жителей организовали в подвале одного из лечебных учреждений нарколабораторию по изготовлению психотропного вещества – метамфетамина (первитина) с целью его дальнейшего сбыта. Прикрывал деятельность преступной группы сотрудник уголовного розыска Ровенского ГО УМВД.

Во время расследования уголовного дела сотрудники СБУ обнаружили еще одну такую же нарколабораторию по месту жительства одного из членов группы. Кроме того, был изъят метамфетамин, лабораторное оборудование, химические компоненты и реактивы, которые предназначались для бесперебойного функционирования «лаборатории».

Приговором суда злоумышленники признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 307, 309, 311, 313, 317 (незаконное производство и сбыт наркотических средств и др.) Уголовного кодекса Украины и назначено наказание в виде лишения свободы: организатору – сроком 5 лет (с конфискацией имущества), сообщникам – 3,6 и 2,8 лет (с конфискацией имущества).

В отношении сотрудника милиции, который прикрывал деятельность организованной группы, прокуратурой Ровенской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Последний уволен из органов внутренних дел.