«Погорелый состав» Москва - Евпатория буксируют в Мелитополь

Причиной пожара в поезде «Москва - Евпатория» могло стать короткое замыкание.

Об этом сообщили УНИАН в ГУ МЧС Запорожской области со ссылкой на начальника управления Алексея ЛЕПСКОГО.

На данный момент, по информации МЧС, прерванное из-за пожара сообщение восстановлено. Вагон, часть которого выгорела, отбуксирован на запасной путь.

Поезд «Москва - Евпатория» буксируется в Мелитополь, где для пострадавших в результате возгорания - граждан России, оставшихся в результате пожара без вещей и документов, зарезервированы места в двух гостиницах.

Железнодорожное сообщение восстановлено в 8.13, благодаря чему удалось избежать перерастания происшествия в чрезвычайную ситуацию, которая возникла бы в случае, если бы движение было прервано более чем на два часа.

Пассажиров поездов, которые аварийно остановились в Запорожской области из-за пожара в поезде “Москва – Евпатория” милиция обеспечила питьевой водой.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, в результате пожара сегодня утром на перегоне между станциями Федоровка и Обильное в поезде «Москва – Евпатория» было остановлено движение семи других поездов. Задержка движения на участке составила 2 часа.

На место происшествие выехала следственно-оперативная группа ГУ МВД Украины в Запорожской области.

Сотрудники Министерства внутренних дел оказали медицинскую и психологическую помощь пострадавшим.

Также милиция организовала доставку питьевой воды для пассажиров.