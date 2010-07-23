Есть ли в Украине люди, которые не страдают от жары (опрос)

Только 11,6% украинцев не страдают от жары. Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты телефонного опроса, проведенного Институтом Горшенина.

Согласно исследованию, большинство украинцев (78,3%) страдают от жары. Только каждый десятый (11,6%) не испытывает негативных ощущений, связанных с жарой, и почти такое же количество респондентов (10,1%) затруднились ответить на данный вопрос.

Более половины граждан (56,2%) спасаются от жары, употребляя больше жидкости. Почти четверть (24,5%) стараются избегать выхода на улицу, а каждый пятый (21,6%) больше находится на природе. Изменили режим питания в связи с жарой 18,6% респондентов, а 16,5% предпочитают уехать из города. При этом каждый десятый украинец (11,1%) ничего не предпринимает в связи с жарой и ведет обычный образ жизни. Затруднились ответить на этот вопрос 12,4% опрошенных.

Большая часть украинцев (61,3%) считают, что жара отразилась на их здоровье. Из них 39,8% ответили "скорее да" на этот вопрос, 21,5% - "точно да". Заявил, что жара не повлияла на его здоровье, каждый пятый опрошенный (21,4%). Из них 15,6% ответили "скорее нет" на этот вопрос, 5,8% - "точно нет". Затруднились ответить на данный вопрос 17,3% респондентов.

Подавляющее большинство украинцев (88,2%) полагают, что человек несет ответственность за изменение климата, глобальное потепление. Из них ответ "скорее да" дали 55,8%, "точно да" - 32,4% опрошенных. При этом каждый десятый респондент (10,5%) считает, что за изменение климата человек ответственности не несет. Из них 8,6% ответили на этот вопрос "скорее нет", 1,9% - "точно нет". Затруднились ответить на вопрос 1,3% опрошенных.

Ожидают значительных изменений климата в ближайшие годы 37,2% украинцев. Незначительных изменений ожидают 33,7% респондентов, а 7,6% не ожидают изменений климата вообще. Затруднились ответить на этот вопрос 21,5% опрошенных.

Опрос проводился 20-21 июля. Всего согласно случайной выборке было опрошено 800 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,8%.