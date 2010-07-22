Тигипко прикинул, что внешний долг Украины вырастет до 40% ВВП

К концу года, после получения всех ожидаемых внешних кредитов, объем внешнего долга Украины может увеличиться до 40% внутреннего валового продукта (ВВП).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

Он высказал уверенность в том, что Совет директоров Международного валютного фонда 28 июля примет положительное решение о выделении Украине очередного кредита стэнд-бай, из которого лишь малая доля пойдет на покрытие дефицита бюджета, а также часть на выплату процентов по прежней программе сотрудничества с МВФ.

Напомним, что в текущем году Украина должна выплатить Международному валютному фонду 74,87 млн. SDR или около 110 млн. долл. (курс SDR – 1,5 долл.) в качестве процентов по кредиту стэнд-бай от 2008 года.

В 2011 году Украина также должна выплатить МВФ лишь проценты в размере 148,45 млн. SDR (приблизительно 220 млн. долл.).

В 2012 году размер платежа, с учетом выплаты тела кредита, составит 2 млрд. 367 млн. 340 тыс. SDR (приблизительно 3,550 млрд. долл.), из которых 2 млрд. 234 млн. 380 тыс. SDR – тело, 132 млн. 960 тыс. SDR – проценты.

В 2013 году выплаты будут составлять, соответственно, 3 млрд. 552 млн. 390 тыс. SDR (приблизительно 5,33 млрд. долл.), 52 млн. 390 тыс. SDR и 3 млрд. 500 тыс. SDR.

С.ТИГИПКО подчеркнул, что основная часть нового кредита стэнд-бай, будет направлена в валютные резервы Нацбанка.

«Начался экономический рост. Государство должно деньги не проедать. Деньги нужно зарезервировать в Национальном банке. Сейчас резервы и так растут. Так что эти деньги сберегутся. Если мы после этого из бюджета не сможем компенсировать этот кредит, когда придет время возвращать деньги, то мы просто получим нормальную поддержку из Нацбанка. Сейчас, когда идет экономический рост, нужно экономить бюджет – не нужно его проедать. Мы и так за последние два года увеличили с 12 до почти 36% объем внешнего долга по отношению к ВВП. До конца года он вырастет до 40%», - сказал С.ТИГИПКО.

Справка УНИАН. По состоянию на 31 мая 2010 года, государственный и гарантированный государством долг Украины составил 323 млрд. 844 млн. 588,14 тыс. грн., или 40 млрд. 863 млн. 154,82 тыс. долл., в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг – 199 млрд. 522 млн. 430,15 тыс. грн. (61,61% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 25 млрд. 176 млн. 014,20 тыс. долл.