Россиянин на час задержал самолет из Симферополя в Москву

Самолет из Симферополя в Москву вылетел сегодня почти на час позже из-за ложного сообщения гражданина России о бомбе у него в багаже.

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщил сотрудник крымской милиции.

Сотрудники аэропорта увидели на ленте прохождения багажа высветившееся подозрительное устройство и спросили у владельца, что это. Россиянин ответил: «Бомба».

Сообщение о якобы обнаруженном взрывном устройстве поступило в дежурную часть милиции в 13.50.

В аэропорт вызвали взрывотехников.

«Оказалось, что там (в багаже) находился всего лишь жесткий диск», - отметил собеседник агентства.

Мужчину, 1984 года рождения, сняли с рейса. Сотрудники милиции проводят с задержанным россиянином следственные действия.

Самолет вылетел из Крыма в 15.01 вместо 14.10.