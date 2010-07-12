Больше половины преступлений в Крыму - кражи

В Крыму в январе-июне 2010 года совершены 14 тыс. 520 преступлений, из них 8 тыс. 35 составляют кражи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

«Как и в целом по стране, в автономии наблюдается рост количества преступлений. Основным фактором стали изменения законодательства относительно предела криминальной ответственности за кражу, которая составляла 930 грн. После изменений она снизилась до 60,5 грн., а с апреля составляла 88,4 грн.», - говорится в пресс-релизе.

Из-за изменений в законодательстве в Крыму резко увеличилось количество возбужденных уголовных дел по фактам совершения краж имущества: с 2 тыс. 449 до 8 тыс. 35.

«Если же не брать во внимание рост количества зарегистрированных краж, окажется, что других видов преступлений совершено в автономии на 13,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года», - заявила прокуратура.

По данным пресс-службы, наблюдается значительное снижение разбоев (-22,3%) и грабежей (-10,8%).

Меньше в Крыму в этом году произошло дорожных аварий со смертельными последствиями. Кроме того, уменьшились количество преступлений, связанных с причинением телесных повреждений.