В Минздраве рассказали, какие лекарства подделывают чаще

Государственная инспекция по контролю качества лекарственных средств Министерства здравоохранения Украины констатирует, что чаще всего фальсифицируют дорогие лекарственные средства известных иностранных производителей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава.

В сообщении отмечается, что потребители должны покупать лекарственные средства только в аптечных учреждениях и их структурных подразделениях.

«Ни в коем случае не следует пользоваться при покупке лекарств Интернет-услугами или услугами «Укрпочты», - сказано в сообщении.

Минздрав обращает внимание, что основными признаками, по которым можно отличить фальсифицированные лекарственные средства, являются: цена (ниже обычной), изменение обычных признаков (если препарат имеет специфические вкус, запах или цвет), упаковка (изменение обычной упаковки или разница в упаковках одного и того же препарата).

В министерстве отмечают, что в случае, если потребитель приобрел лекарственное средство сомнительного качества, так он должен обратиться с жалобой (заявлением) в территориальную государственную инспекцию по контролю качества лекарственных средств, для осуществления государственного контроля качества сомнительного по качеству препарата и/или осуществление проверки субъекта хозяйствования, у которого был приобретен данный препарат.