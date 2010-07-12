Нардепы хотели взять Диденко на поруки

Адвокаты бывшего заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО обжалуют в апелляционном порядке решение Печерского райсуда города Киева об избрании для него меры пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил адвокат Игорь СТЕПАНОВ.

«Мы обжалуем в апелляционном суде незаконное решение», - сказал И.СТЕПАНОВ.

По его мнению, тот факт, что суд не вынес решения по ходатайству депутатов о взятии И.ДИДЕНКО на поруки, может стать основанием для отмены решения Печерского райсуда.

«Следствие не предоставило никакого доказательства в пользу меры пресечения. Более того, было ходатайство народных депутатов о том, чтобы мера пресечения была изменена на взятие на поруки. Судья этого ходатайства даже не рассмотрела. Очевидно, что у судьи уже было подготовленное решение еще до судебных слушаний», - объяснил адвокат И.ДИДЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд Киева сегодня, 12 июля, избрал для И.ДИДЕНКО меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

Суд мотивировал свое решение тем, что И.ДИДЕНКО, имея высокий социальный статус, поскольку в свое время состоял в ответственной должности, имеет возможность препятствовать следствию, потому для того, чтобы это предотвратить, суд избрал для него арест.

И.ДИДЕНКО был задержан 9 июля. По словам начальника пресс-центра СБУ Марины ОСТАПЕНКО, задержание И.ДИДЕНКО состоялось в рамках проведения следственных действий по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении него 10 июня по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата чужого имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.