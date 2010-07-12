В Донецке против ревизора налоговой инспекции возбудили дело

Прокуратура города Донецка возбудила уголовное дело в отношении ревизора налоговой инспекции за служебный подлог и злоупотребление служебным положением.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

Согласно сообщению, прокуратурой г.Донецка направлено в суд уголовное дело по ч.2 ст. 364 «Злоупотребление властью или служебным положением» и ч.2 ст. 366 УК Украины «Служебный подлог» в отношении ревизора Государственной налоговой инспекции одного из районов г.Донецка, которая, злоупотребляя служебным положением, подтвердила заведомо недостоверные сведения, внесенные в налоговые декларации одним из обществ с ограниченной ответственностью. В результате - предприятию не был начислен налог на прибыль в сумме более 15 млн. грн.