В Турции украинских туристов начали выселять из отелей

В Турции украинские дипломатические учреждения оказывают всестороннюю помощь гражданам Украины, которых выселяют из гостиниц из-за проблем с туристическим оператором.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, по информации Посольства Украины в Турецкой Республике, 8 июля в провинции Анталия украинских туристов, которые приобрели путевки компании Karya Tour, начали выселять из гостиниц в связи с необеспечением туристическим оператором оплаты за забронированные для граждан номера.

По поручению МИД Украины Посольство Украины в Турецкой Республике и Почетное консульство Украины в г. Анталия оказывают всестороннее содействие нашим соотечественникам по вопросам размещения в гостиницах и, в случае необходимости, их экстренного возвращения на Родину.

По состоянию на 22.00 по киевскому времени 9 июля все украинские туристы, которые обратились в дипломатическое и консульское учреждения, были размещены в гостиницах.

Кроме того, Департамент консульской службы прорабатывает с Государственной службой туризма и курортов Министерства культуры и туризма Украины и компанией Karya Tour вопрос создания на курортах Турции пунктов помощи, в которые граждане Украины смогут обратиться в случае возникновения проблем.

В то же время с целью оказания помощи гражданам Украины, попавшим в сложную ситуацию в Турции, в Посольстве Украины в Турции открыта круглосуточная „горячая линия”: 0312 440-52-89 и 0312 441-84-42.

Дело находится на особом контроле в Посольстве Украины в Турецкой Республике, Почетном консульстве Украины в г. Анталия и в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, вчера, 9 июля, туроператор Karya Tour Ukraine заявил о финансовых проблемах турецкой компании Sunspot Seyhat Ltd Sti.

“Хотим сообщить всем заинтересованным лицам о том, что сегодня утром в киевский офис компании поступила информация о финансовых проблемах принимающей стороны – турецкой компании SUNSPOT SEYHAT LTD STI, которая по объективным причинам не может выполнить взятые на себя обязательства по приему и размещению туристов в Турции», - сказано в пресс-релизе.

Туроператор Karya Tour Ukraine также отмечал, что в киевский офис компании поступили жалобы от туристических агентств об отказе поселить туристов в забронированные и оплаченные ранее гостиницы Анталийского побережья.

“В связи с этим туроператор Karya Tour Ukraine при содействии Министерства культуры и туризма Украины, Консульской службы МИД, Министерства туризма Турции и Ассоциации Отельеров Анталии принимает меры по урегулированию данной ситуации, в частности по расселению туристов, находящихся в Турции, а также по вывозу туристов в Украину после завершения оплаченного ими срока пребывания”, - отмечалось в пресс-релизе.

По данным компании, большинство туристов расселено в гостиницах, до конца дня компания надеется решить все вопросы с расселением тех, кто остался, сказано в пресс-релизе.

Также в пресс-релизе отмечалось, что туроператор Karya Tour Ukraine не прекращает своей деятельности и продолжает по возможности опекать своих туристах.