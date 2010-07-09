Ликвидированы каналы поступления огнестрельного оружия

Работники УБОП ГУ МВД Украины в Киевской области перекрыли канал незаконного поступления пистолетов "Зораки" турецкого производства.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей облУВД, во время оперативных мероприятий задержаны два человека, которые сбывали указанное оружие на территории Киевской области и столицы.

В квартире одного из задержанных стражи порядка выявили около 4 тысяч патронов и шесть турецких пистолетов. Еще три пистолета и глушитель изъяли ранее из его автомобиля.

В соответствии с заключением экспертов, изъятое оружие является гладкоствольным короткоствольным огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы. По своим характеристикам пистолеты «Зораки» являются шумовыми и не нуждаются в обязательной регистрации. Однако украинские мастера очень легко превращают шумовой пистолет в боевой.

Против мужчин возбуждены уголовные дела, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех участников преступной группы, а также каналов поступления оружия.

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Работники Службы безопасности Украины совместно с органами прокуратуры и УМВД Хмельницкой области разоблачили преступную группу, которая наладила поставки на территорию региона огнестрельного оружия.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе Управления СБУ в области, в ходе спецоперации в одном из поселков работники правоохранительных органов обнаружили в подпольной мастерской 23 единицы огнестрельного оружия и 1700 патронов к нему, а также пять единиц холодного оружия армейского образца, устройство для отстрела малокалиберных патронов калибра 5,6 мм в виде авторучки.

В отношении пяти членов преступной группы возбуждено уголовное дело.