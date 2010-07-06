В Латвии создана виртуальная секс-полиция

В Латвии активисты центра по защите прав женщин создали проект «Секс-полиция», который направлен против интернет-ресурсов, способствующих проституции, сообщает Газета.ру со ссылкой на сайт Kriminal.lv.

Участники кампании собирают адреса ресурсов, на которых рекламируются услуги проституток. Сообщать о виртуальных борделях могут все желающие. Участникам кампании обещаны виртуальные жетоны «секс-полицейских».

Собранные адреса передаются в полицию. Туда уже направили данные на 19 виртуальных борделей.