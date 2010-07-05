Два человека отравились угарным газом при чистке колодца

00:02, 05 июля 2010
Общество
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Еще трое госпитализированы

В селе Хлеборобное Пологовского района Запорожской области во время чистки колодца и откачивания воды с помощью мотопомпы от отравления угарным газом погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, еще три человека, один из которых в тяжелом состоянии, госпитализированы.

 

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