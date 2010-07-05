Два человека отравились угарным газом при чистке колодца

В селе Хлеборобное Пологовского района Запорожской области во время чистки колодца и откачивания воды с помощью мотопомпы от отравления угарным газом погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, еще три человека, один из которых в тяжелом состоянии, госпитализированы.