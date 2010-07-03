В законе про Крым предусмотрены льготы для инвесторов

Крыму может быть присвоен статус территории приоритетного развития.

Как сообщили первый вице-премьер Андрей Клюев и глава Совета министров Крыма Василий Джарты, это предусматривает проект закона "Об Автономной республике Крым", который разрабатывает правительство совместно с органами власти автономии.

"Статус ТПР означает, что на данной территории функционирует особый, благоприятный для развития и инвестиций экономико-правовой режим и, в том числе, налоговые льготы для инвесторов", - говорится в сообщении пресс-службы Совмина Крыма.

"В этом законе прописывается ряд приоритетов: какие отрасли экономики необходимо развивать в Крыму. В соответствии с приоритетными направлениями инвесторам будут предоставляться определенные налоговые льготы", - приводит слова Клюева Украинская правда.

В свою очередь, Джарты заявил, что закон "Об Автономной республике Крым", который разрабатывается по поручению президента Виктора Януковича, Верховная Рада, вероятно, рассмотрит уже в начале осени этого года.

"Мы хотим предоставить определенные льготы стратегическим инвесторам в таких приоритетных и перспективных крымских отраслях, как санаторно-курортное лечение, рекреация и туризм, сельское хозяйство, альтернативная энергетика", - отметил Джарты.

Он сообщил также, что Крым готовится к проведению земельных аукционов, которые будут проходить, в том числе, в виде "электронных торгов".

"Мы стремимся предлагать для аренды или приватизации не участки земли, а инвестиционные площадки под конкретные инвестиционные проекты", - подчеркнул Джарты.