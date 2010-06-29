Оползень в Черновцах остановил поезд Москва-София

Из-за повреждения железнодорожного полотна в районе улицы Барбюса в Черновцах приостановлено движение поезда «Москва-София».

Как передает корреспондент УНИАН, пассажиров поезда пересадили в автобусы.

На железнодорожном вокзале в Черновцах и на станции Вадул-Сирет вблизи границы с Румынией проходят экстренные совещания железнодорожников и представителей других служб в связи с чрезвычайной ситуацией. Решается вопрос возобновления движения поездов в направлении балканских стран.

Как сообщал УНИАН, 29 июня ночью в результате сильных ливней активизировался оползень вблизи центральной части Черновцов, который угрожал разрушением международного железнодорожного пути и газопровода высокого давления

По данным Черновицкой мэрии, общий объем оползня составляет 850-1000 кубометров, ширина - 40-45 м, глубина языка оползня - 80-100 м. Образовалась стенка отрыва 8-10 м. Визуально наблюдается выдавливание грунтовых вод на глубине 10-12 м. От стенки отрыва на расстоянии 23-50 м наблюдаются трещины.

В 1996 году оползень на этом месте полностью разрушил жилые, административные и хозяйственные здания на улице Одесской и частично на улице Барбюса.