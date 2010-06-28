Украинский министр попросил Путина поторопиться с инспекцией

Россия обещает в июле провести инспекции на украинских мясокомбинатах и молокозаводах.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК сообщил сегодня журналистам в Ново-Огарево после встречи премьер-министров Украины и России Николая АЗАРОВА и Владимира ПУТИНА.

Н.ПРИСЯЖНЮК напомнил о подписании в апреле этого года межправительственного соглашения между профильными министерствами Украины и РФ, котором регламентируется вопрос проведения инспекций на мясокомбинатах и молочных предприятиях.

«Было выписано, что российская сторона берет на себя обязательства в первом полугодии провести инспекции украинских мясных и молочных заводов, но протокол нарушается – полугодие заканчивается, а инспекции нет», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

«Владимир Владимирович (ПУТИН) пообещал рассмотреть этот вопрос и ускорить», - подчеркнул он.

Отвечая на уточняющий вопрос УНИАН, когда это может произойти, Н.ПРИСЯЖНЮК сказал: «Я просил Владимира Владимировича, чтобы это произошло в июле. Думаю, что это будет сделано».

Министр подчеркнул, что решение этого вопроса очень важно для украинских предприятий, поскольку для них очень важен выход российский рынок сбыта.

Также Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что украинская сторона выступила с предложением проводить такие инспекции совместно с украинской ветеринарной службой, поскольку «мы свои предприятия знаем намного лучше и по количеству, и по качеству».

«Мы берем на себя ответственность, что украинская сторона будет поставлять качественную продукцию», - подчеркнул Н.ПРИСЯЖНЮК.

На просьбу УНИАН прокомментировать запрет поставок на российский рынок продукции шести украинских заводов, который вступил в силу на прошлой неделе, М.ПРИСЯЖНЮК пояснил, что перед этим Россия прислала в Украину не инспекцию, а группу, которая ознакомилась с украинскими лабораториями и их возможностями контролировать качество продуктов. По его словам, после такого ознакомления российская сторона посчитала, что украинские лаборатории не соответствуют российским стандартам и нормам, что привело к временному приостановлению поставок.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК и министр сельского хозяйства РФ Елена СКРИННИК после переговоров заявили, что Министерство сельского хозяйства РФ и Министерство аграрной политики Украины совместно будут инспектировать предприятия по переработке и производству мясной и молочной продукции.

«Будут созданы совместные комиссии по инспекции предприятий по переработке и производству мяса и молока», - сказала Е.СКРИННИК.

По ее словам, эти инспекции дадут возможность увеличить объем ввоза украинской сельхозпродукции в РФ и российской – в Украину.

6 мая пресс-служба Министерства аграрной политики Украины сообщила, что Российская Федерация в первом полугодии 2010 г. возобновит инспектирование украинских мясомолочных предприятий.