Правительство хочет по 5 млн. долларов с каждого казино

В законопроекте об игорном бизнесе предусмотрено разрешение на открытие казино только в гостиницах.

Об этом в интервью еженедельнику «Зеркало недели» заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам Евро-2012 Борис КОЛЕСНИКОВ, комментируя детали проекта закона об игорном бизнесе, который вскоре будет подан на рассмотрение Верховной Рады.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, если этот закон будет принят, то казино можно будет открывать только в гостиницах.

«Дальше идет разделение на две группы. Вся Украина без курортных зон. И в этой группе казино могут открывать только пятизвездочные гостиницы с номерным фондом не менее 60 номеров», - сообщил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Во вторую группу входят курортные зоны, список которых подан в законопроекте.

«Во второй группе казино могут открывать в гостиницах классом ниже. Лицензия выдается на семь лет. Стоимость ее эквивалентна 5 миллионам долларов. Выплачивается поквартально. За квартал вперед. То есть 60 тыс. долларов в месяц, или 180 тыс. за квартал», - уточнил вице-премьер.

По его словам, дополнительно нужно будет платить за игровые столы.

«Около полутора тысяча долларов в месяц за каждый стол. Но это уже будет проблема местных советов. Государство продало лицензию, вложило деньги в государственный бюджет. А количество столов будут контролировать местные советы», - объяснил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Он отметил, что вопрос о включении лотерей в законопроект об игорном бизнесе пока обсуждается.

«Что касается непосредственно лотерей, то сегодня в Украине действует четыре лицензии. Реально работают три. Срок их действия до 2012-2013 годов. Мы дадим им доработать до окончания срока. Отбирать лицензии никто не будет. После окончания срока действия все лотереи будут исключительно государственными», - сказал вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, 18 июня 2010 года председатель Госкомпредпринимательства Михаил БРОДСКИЙ заявил. что правительство практически завершило работу над законопроектом, который определяет правила организации игорного бизнеса в Украине.

Справка УНИАН. Закон о запрете игорного бизнеса в Украине вступил в силу в конце июня 2009 года. Он действует до принятия специального закона, который позволит заниматься таким бизнесом в специально созданных зонах.