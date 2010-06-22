Украинской школы в Севастополе в этом году не будет

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Валерий САРАТОВ заявляет о недостаточном финансировании в текущем году строительства украинской школы-коллегиума в Севастополе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам сегодня.

«В этом году, к сожалению, финансирование недостаточное. Очень просили, чтобы нам дали 21 млн. грн. для того, чтобы мы могли подвести все коммуникации. Тогда в следующем году мы могли бы сдать. Но, к сожалению, денег не дали. Нам Министерство регионального развития дало только 4,6 млн. грн., и, соответственно, школа не будет в этой ситуации сделана», – сказал В.САРАТОВ.

В то же время он отметил, что при всех сложностях финансирования школа-коллегиум будет строиться, как и все объекты, строительство которых было начато.

Кроме того, В.САРАТОВ высказал желание «поменять тональность вокруг школы». Он заявил, что «видел бы эту школу гуманитарным лицеем, …в котором с первого класса изучался бы не только украинский, а, естественно, русский, а также английский языки». «Никакого перекоса в изучении языков быть не должно», – заявил В.САРАТОВ, добавив, что его позиция по изучению русского языка «ни на йоту не изменилась», поскольку русский язык для более 90% севастопольцев является родным.

«Мы сделаем все, чтобы русский язык наши дети знали лучше всех в Украине. Будем стремиться, чтобы лучше всех знали и украинский, и английский», – сказал председатель Севастопольской ГГА.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2009 года на тот момент председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН заявлял, что к 1 сентября 2010 года в Севастополе будет построена украинская школа-коллегиум на 722 места, и это, по его словам, «будет первая севастопольская школа, построенная после распада Советского Союза». Он также добавил, что в текущем году Министерство регионального развития и строительства Украины уже выделило на строительство школы-коллегиума в Севастополе 34 млн. грн. – половину необходимой суммы.

Общая сметная стоимость строительства севастопольской школы-коллегиума составляет 62 млн. грн. Планируется, что обучение и воспитательный процесс в ней будут вестись на украинском языке.