В третий раз ограблен ювелирный магазин в Шостке

В Шостке Сумской области неизвестный ограбил ювелирный магазин.

За последних полгода это уже третье подобное преступление в этом городе, сообщил УНИАН сотрудник Сектора связей с общественностью ГУМВД Украины в Сумской области Андрей КОРЧАКА.

По его словам, мужчина в бейсболке разбил молотком витрину и украл оттуда ювелирные изделия – цепочки и браслеты, бросил молоток и убежал.

«Поскольку магазин не был обеспечен физической охраной, то ограбление состоялось достаточно быстро. По данному факту возбуждено уголовное дело. Милиция проводит оперативно-поисковые мероприятия», - сказал А.КОРЧАКА.