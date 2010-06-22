Глубины на ГСХ Дунай – Черное море будут возобновлены через месяц

В течение месяца ГП «Дельта-лоцман» завершит ликвидацию дополнительного заиления морского подходного канала Дунай – Черное море после зимних и весенних паводков. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

Начиная с 16 июня на участке работают два земкаравана, благодаря работе которых глубины на критическом участке уже увеличены. Как отмечают в министерстве, дноуглубительные работы ГП «Дельта-лоцман» начаты своевременно, поскольку до 15 июня действовал запрет Госрыбхоза Украины на проведение дноуглубительных работ на морском подходном канале и р. Дунай в связи с нерестом.

«Работы по ликвидации паводковых явлений проводятся оперативно и эффективно. Обеспечение безопасности судоходства на канале находится под полным контролем», – отметил глава Государственной администрации морского и речного транспорта Сергей КРЫЖАНОВСКИЙ.

По его словам, весь период, учитывая наиболее пиковые паводковые явления, судоходство на украинском ГСХ не прекращалось и осуществлялось в полном объеме. За 17 дней июня через украинский подходный канал и устье Быстрое осуществлено 79 суднопроходов судов с разной номенклатурой грузов. В мае через устье Быстрое осуществлено 163 суднопроходов, тогда как через Сулинский канал (Румыния) – 124.

Отмечается также, что стабильными являются и показатели пяти месяцев этого года: 623 суднопрохода через ГСХ (в 2009 году за аналогичный период – 411, а в к кризисный 2008 год – 457). Сулинским каналом за пять месяцев текущего года осуществлено 440 суднопроходов.

Как напоминают в министерстве, на протяжении декабря 2009 – апреля 2010 гг. на реке Дунай и морском подходном канале ГСХ г. Дунай – Черное море имели место крайне сложные погодные условия, связанные с сильными осадками и таянием снега в бассейнах основных притоков Дуная – рек Сава, Драва и Тиса, а также мощными паводками и наводнением.

Суммарное количество наносов, вынесенных на баровую часть рукава Быстрое за январь 2010 года, составила 538 тыс. тонн или 339 тыс. куб. м.

Новая волна более мощных паводковых явлений началась в конце мая этого года и длится по сегодняшний день. Это связано с большим количеством осадков в верхнем и среднем Дунае, повышением уровня воды. Состоянием на 15 июня уровень воды приблизился к критическому, например, в районе г. Вилково уровень поднялся на 139-150 см.