Нафтогазу поручено дополнительно закачать 11 млрд. кубометров газа

НАК «Нафтогаз Украины» поставлена задача дополнительно закачать в подземные хранилища 11 млрд. кубометров газа.

Об этом пишет газета “Зеркало недели”, отмечая при этом, что около 3 млрд. уже закачано.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитражный трибунал 8 июня вынес решение, в соответствии с которым обязал «Нафтогаз» вернуть компании «РосУкрЭнерго» 11 млрд. кубометров газа, а также передать ей 1,1 млрд. кубометров газа в качестве компенсации. Кроме того, суд обязал «Нафтогаз» оплатить «РосУкрЭнерго» 197 млн. дол. за нарушение контракта.

В тот же день, 8 июня, СБУ возбудила дело по факту нанесения ущерба государству Украина в связи с решением Стокгольмского арбитража. В списке свидетелей по этому делу оказались все бывшие члены правления НАКу.

В то же время, по данным издания председатель СБУ в качестве свидетелей по этому делу пока еще не вызывал ни руководителя Минтопэнерго Юрия БОЙКО, ни совладельца «РосУкрЭнерго» Дмитрия ФИРТАША, ни экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО.