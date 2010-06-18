Мэр Одессы рекомендует своему заму сдать оружие следствию

Вице-мэр Одессы Вахтанг УБИРИЯ возобновил бесперебойную работу полигона твердых бытовых отходов «Дальницкие карьеры», но на период следствия он отстранен от исполнения обязанностей.

Как сообщили УНИАН в Управлении информации Одесского горсовета, об этом говорится в распоряжении мэра Эдуарда ГУРВИЦА.

«Временно, на период досудебного следствия, отстранить Вахтанга УБИРИЮ от исполнения обязанностей заместителя городского председателя с 17 июня 2010 года», - сказано в документе.

Мэр Одессы распорядился также «ознакомить В.УБИРИЮ с этим распоряжением и рекомендовать ему в добровольном порядке выдать органам следствия наградное оружие», - пистолет марки Макарова, из которого был произведен выстрел в воздух на полигоне твердых бытовых отходов «Дальницкие карьеры», территорию которого пыталась захватить группа рейдеров, сопровождаемая бойцами подразделения «Титан».

В распоряжении мэра Одессы констатируется, что «11 июня 2010 года, приблизительно в 16 часов на территорию полигона ТБО-1 «Дальницкие карьеры» силовым методом, с угрозой применения оружия вошла группа численностью около 30 человек. Среди них - вооруженные автоматами представители спецподразделения ГСО «Титан», работники неизвестной охранной структуры и представители бывшего арендатора полигона ООО «Союз».

Сотрудники подразделения «Титан» сразу «блокировали и вывели с территории полигона трех охранников агентства «Легион», которые находились на полигоне на основании заключенного балансодержателем полигона ТБО-1 коммунальным предприятием «Одесскоммунтранс» и агентством «Легион» договора», - отмечается в документе.

«После этого работники «Титана» и неизвестной охранной структуры, под угрозой применения силовых мер и оружия, остановили работу бульдозеристов, сторожей, обслуживающего персонала полигона и приказали им покинуть территорию объекта, не предоставив никаких обоснований и объяснений своих действий. Только позже представители ООО «Союз» предоставили копию судебного определения судьи Хозяйственного суда Одесской области Николая НИКИФОРЧУКА от 11 июня 2010 года», - сказано в распоряжении мэра Одессы.

Как отмечается в документе, «представителей Государственной исполнительной службы 11 июня на территории полигона ТБО-1 не было, хотя, согласно предписаниям Хозяйственного процессуального кодекса Украины, Законов Украины «Об исполнительном производстве» и «О государственной исполнительной службе», обязанности исполнения судебных решений возложены исключительно на государственных исполнителей.

Кроме того, из содержания указанного постановления следует, что «Управление жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Одесского городского совета и КП «Одесскоммунтранс» обязывались лишь не препятствовать и предоставить допуск сотрудникам ООО «Союз» на полигон ТБО-1. Однако действия, которые на самом деле осуществили представители спецподразделения «Титан» и привлеченной ООО «Союз» неизвестной охранной структуры фактически свидетельствуют о силовом захвате полигона и блокировании его работы в целом для недопущения въезда спецавтотранспорта КП «Одесскоммунтранс» и других организаций», - указывается в документе.

В соответствии с распоряжением Одесского городского председателя от 21 июля 2006 года «О распределении обязанностей между заместителями мэра и должностными лицами горсовета, координацию деятельности в сфере экологической безопасности осуществляет заместитель городского председателя В.УБИРИЯ.

Учитывая то, что в результате попытки силового захвата полигона ТБО возникла реальная угроза прекращения своевременного вывоза из Одессы бытовых отходов на полигон и резкого обострения экологической ситуации в городе, заместитель городского председателя В.УБИРИЯ, в соответствии со служебными обязанностями, должен был прибыть на полигон и обеспечить его бесперебойную работу, чтобы избежать нанесения вреда интересам городской общины и окружающей среде. Поскольку «в процессе решения конфликтной ситуации и возобновления нормального режима работы полигона ТБО-1 «Дальницкие карьеры» произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, то по факту этого следственное управление Одесского облуправления МВД Украины возбудило в отношении В.УБИРИИ уголовное дело», - констатируется в распоряжении Одесского городского председателя.

Как сообщал УНИАН, сейчас В.УБИРИЯ находится в палате реанимационного отделения одесской городской больницы №9, которая находится под охраной милиции. По словам одесского правозащитника Валерия КОЧЕТОВА, консилиум врачей, которые обследовали состояние здоровья В.УБИРИИ, поставили ему диагноз “инфаркт миокарда”.