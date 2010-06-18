Парламент добавил денег на трансплантацию костного мозга

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год».

Как передает корреспондент УНИАН, законом увеличены на 15 млн. грн. расходы государственного бюджета Украины по бюджетной программе "Лечение граждан Украины за границей", направив их на финансирование проведения операций больным детям и взрослым, нуждающимся в трансплантации костного мозга и находящимся на очереди в Министерстве здравоохранения Украины.