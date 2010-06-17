Минэнерго РФ: Украина должна улучшить условия транзита нефти

Украина должна сделать привлекательными для поставок нефти свои транзитные маршруты.

Об этом заявил сегодня глава Минэнерго РФ Сергей ШМАТКО, отвечая на вопрос о том, возможно ли снижение тарифа на прокачку нефти по территории Украины в рамках подписания новых российско-украинских документов по сотрудничеству в нефтяной отрасли, передает РИА «Новости».

С.ШМАТКО отметил, что на сегодняшний день перекачка нефти через украинские порты экономически проигрывает другим существующим направлениям.

"На сегодняшний день идет сворачивание прокачки нефти в этом направлении, причем, это происходит исключительно по экономическим соображениям", - добавил он.

При этом С.ШМАТКО отметил: "Мы обратили внимание украинской стороны, что для того, чтобы гарантировать заполнение трубы, нужно сделать привлекательными и конкурентными условия (транзита нефти) по сравнению с другими направлениями. Украинская сторона размышляет по этому поводу".

***Россия и Украина в конце 2009 года достигли договоренности по условиям транзита нефти через украинскую территорию в Европу в 2010 году, согласно которой ставка транзита была повышена на 30% по сравнению с текущим годом, а объем транспортировки по нефтепроводу "Дружба" было решено оставить на уровне 2009 года - 15 млн. тонн.