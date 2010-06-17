Киевского чиновника задержали в ресторане со взяткой

В Киеве за получение взятки в 45 тыс. грн. задержан заместитель начальника Главного управления контроля по благоустройству КГГА - начальник отдела контроля и внутренней безопасности коммунального предприятия "Благоустройство".

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУМВД Украины в г.Киеве, 16 июня в одном из ресторанов был задержан заместитель начальника ГУ контроля по благоустройству Киевгорадминистрации и его заместитель, вымогавшие и получившие взятку от представителей одного из ООО, занимающегося предоставлением медицинских услуг.

45 тыс. грн. чиновники вымогали за выдачу ордера на временное нарушение благоустройства.

Изначально они вымогали 50 тыс. грн., угрожая в случае неуплаты денег сносом достройки и взысканием штрафа, но после переговоров согласились на сумму в 45 тыс. грн.

Прокуратура Подольского района Киева возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 368 уголовного кодекса Украины.