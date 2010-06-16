На Прикарпатье роженица выбросила двух младенцев на помойку

На Прикарпатье милиция разыскивает роженицу, которая выбросила новорожденных на мусорник. Об этом сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области. Согласно их информации, сегодня утром один из жителей Ивано-Франковска, который прогуливался с собакой по улице Мазепы, возле площадки с контейнерами для мусора выявил двух мертвых младенцев. Мужчина позвонил по телефону в горотдел милиции и по данному факту проводится проверка. На месте события работает следственно-оперативная группа, которая осуществляет мероприятия по установлению личности роженицы. Тела младенцев направлены в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причины их смерти.

Милиция просит граждан, располагающих информацией, которая может посодействовать в выяснении обстоятельств этого события, звонить по телефону в милицию.