Украина - среди 5 стран, которым прогнозируют прорыв в АПК

Международные эксперты прогнозируют в Украине в ближайшие десять лет рост производства в агропромышленном комплексе на 29%

Согласно докладу ООН и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сельское хозяйство Бразилии, Украины, России, Индии и Китая ожидает стремительный рост в течении ближайших десяти лет, сообщает Би-Би-Си.

Авторы доклада убеждены, что эта отрасль экономик стран БРИК будет расти в три раза быстрее, чем в странах с развитой экономикой. Причины тому – быстрые темпы урбанизации и рост доходов населения.

По словам авторов доклада, при росте доходов на душу населения мясные и молочные продукты питания, которые ранее мог позволить себе далеко не каждый, будут пользоваться все большим спросом.

Быстрее всего сельское хозяйство будет развиваться в Бразилии. Там к 2019 году эксперты прогнозируют рост на 40%. В Индии и Китае рост составит 26% и 21% соответственно, в России -26%.

Авторы доклада также прогнозируют быстрое развитие сельскохозяйственной отрасли и в Украине - на 29%.

Ожидается, что в течение ближайшего десятилетия производительность сельского хозяйства всех стран мира повысится на 22%. При этом в Западной Европе уровень производительности останется на том же уровне, что и сейчас.

В 2007-2008 годах цены на продовольствие на мировых рынках резко возросли, что привело к массовым демонстрациям и беспорядкам во многих странах.

Авторы доклада не ожидают резкого скачка цен в течение ближайших нескольких лет, однако предупреждают, что рост цен на нефть может повлиять на стоимость продуктов питания, что поставит под удар малоимущие слои общества.