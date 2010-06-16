Европейский инвестиционный банк откроет представительство в Киеве

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) откроет представительство в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в подписанном в Люксембурге соглашении между Украиной и ЕИБ.

Соглашение, подписанное министром экономики Украины Василием ЦУШКО и вице-президентом ЕИБ Евой СРЕЙБЕР, регулирует создание представительства ЕИБ и его деятельность в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе банка, подписанное соглашение улучшит возможности банка скорее отвечать на финансовые потребности государственных и частных клиентов, а также усилит сотрудничество с местными институтами и партнерами в Украине.

С начала сотрудничества Украины с ЕИБ банк предоставил Украине кредиты на общую сумму 465,5 млн. евро.