Фестиваль «Мазепа-фест» в этом году пройдет в два этапа

Фестиваль «Мазепа-фест» в этом году пройдет в Полтаве в два этапа - 19-20 июня и 17-18 июля

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил народный депутат Украины, организатор Всеукраинского фестиваля искусств «Мазепа-фест» Николай КУЛЬЧИНСКИЙ.

По его словам, 19-20 июня в Полтаве запланированы День украинского кино и День классической музыки. Традиционный рок-концерт на Певческом поле Маруси Чурай состоится 17-18 июля.

«Из-за позиции городской власти Полтавы мы вынуждены были разделить фестиваль в два этапа, потому что в Певческом поле, которое является собственностью городского совета, нам на 19-20 июня отказали. Поэтому фестиваль начнется Днем украинского кино (19 июня) и Днем классической музыки (20 июня). А уже в июле будут рок-дни», - сказал Н.КУЛЬЧИНСКИЙ.

В частности, в День кино полтавчанам покажут четыре фильма: «Живые» Сергея БУКОВСКОГО, «Опасно свободный человек» Романа ШИРМАНА - документальные, «Райские птицы» Романа БАЛАЯНА и «Мелодия для шарманки» Киры МУРАТОВОЙ - художественные.

В рамках Дня классической музыки Полтавский симфонический оркестр исполнит поэму-симфонию Ференца Листа «Мазепа», увертюру Николая Лисенко к опере «Тарас Бульба» и композиции современных украинских композиторов.

На рок-концерт в июле в Полтаву приедут группы «ВВ», «Воскресенье», «Мотор`ролла», певицы РОСАВА, Мария БУРМАКА и другие.