Украинский фильм получил главный приз «Кинотавра»

Главный приз киноведов и кинокритиков на кинофестивале "Кинотавр", который проходит в Сочи, был присужден украинской картине режисера Сергея ЛОЗНИЦЫ "Счастье мое".

Как передает РИА «Новости»,"Счастье мое" - первый в истории конкурса российского фестиваля "Кинотавр" украинский фильм, игровой дебют российского документалиста С.ЛОЗНИЦЫ.

Действие фильма происходит в России - речь в нем идет о дальнобойщике, который теряется в глуши российской провинции. Съемки, однако, велись в Украине на украинские, немецкие и голландские деньги, а оператор Олег МУТУ и актер Влад ИВАНОВ, известные по фильму Кристиана МУНДЖУ "4 месяца, 3 недели и 2 дня", получившему "Золотую пальмовую ветвь" 2007 года, приехали из Румынии, так что картина получилась, по сути, интернациональная.

Шесть лет назад, по словам С.ЛОЗНИЦЫ, он написал сценарий, потом были поиски финансирования, и за это время он снял еще пять документальных фильмов, и многие персонажи и истории в "Счастье моем" позаимствованы из жизни, а сам сюжет, хоть и является фантазией автора, вполне правдоподобен.

Фильм вызвал неоднозначную реакцию. Одни критики упрекали картину в фальши, "рваном сюжете", "подделке под документальность" и плагиате, основанном на российских картинах 90-х годов. Сторонники же говорят о том, что фильм гипнотизирует постановкой кадра, абсурдизмом и юмором.